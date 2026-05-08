Генеральный директор UFC Дана Уайт заявил, что возвращение Конора Макгрегора практически согласовано.

«У нас все отлично с Конором. Я абсолютно уверен, что он проведет бой в этом году. Мы пока ничего не объявляли, но он будет драться этим летом. Давайте я начну с этого — он будет драться в UFC уже летом»

Наиболее вероятным вариантом для Макгрегора считается турнир UFC 329, запланированный на 11 июля в Лас-Вегасе в рамках Международной недели боев. Главным претендентом на роль соперника называют бывшего чемпиона в полулегком весе Макса Холлоуэя.

«Я думал, это произойдет в прошлом году, но не случилось. Сейчас он настроен решительно, тренируется, выкладывает видео. За кулисами много всего происходит. Я уверен, что он выйдет на бой этим летом»

В последний раз Макгрегор дрался в июле 2021 года, когда в трилогии с Дастином Порье получил перелом ноги и проиграл техническим нокаутом.