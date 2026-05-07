Шон Стрикленд считает, что его бывший соперник Брендан Аллен никогда не доберется до боя за пояс UFC в среднем весе.

Шон Стрикленд globallookpress.com

«Ты занимаешь пятое место в рейтинге, говорил о титульном бое, а потом пошел и потренировался с действующим чемпионом, и весь мир наблюдал, как он тебя избивал. Все, что мы знаем о ваших тренировках, это то, что Чимаев тебя переехал на спаррингах.

Ты никогда не будешь драться за пояс. Если хочешь, чтобы я дал тебе совет, то скажу следующее: перестань тренироваться с чемпионом, а если собираешься с ним тренироваться, не позволяй ему избивать тебя до полусмерти неделями напролет»

Очный поединок Стрикленда против Аллена состоялся в 2020 году. Тогда Шон одержал победу техническим нокаутом.