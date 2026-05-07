Российский боец смешанных единоборств Муслим Салихов был вынужден сняться с поединка против Джейка Мэттьюза в полусреднем весе, запланированного на 30 мая на турнире в Макао.

Муслим Салихов globallookpress.com

Сообщается, что дагестанец получил травму локтя и ему потребовалась операция. Матчмейкеры организации уже ищут нового соперника для представителя Австралии. Напомним, что оба бойца потерпели поражения в предыдущих встречах.

Муслим проиграл в первом раунде техническим нокаутом представителю Сербии Урошу Медичу, хотя ранее шел на серии из трех выигранных поединков. Причем всех трех соперников россиянин финишировал.

Мэттьюз в предыдущем противостоянии сенсационно проиграл ветерану Нилу Мэгни. Австралиец был лучше соперника на протяжении большей части боя, однако в концовке третьего раунда попался на удушающий прием и сдался.