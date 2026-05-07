В команде нового чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и WBO Дэвида Бенавидеса сообщили, что вступили в переговоры о поединке с представителями Дмитрия Бивола.

Предположительно очный бой может состояться в конце года. В таком случае трилогия Бивола против Бетербиева перенесется на более поздний срок. Также известно, что Бенавидес намерен покинуть первый тяжелый дивизион.

Напомним, что в минувшие выходные Дэвид дебютировал в категории до 91 кг и сразу же одержал победу над Хильберто Рамиресом в титульном противостоянии, нокаутировав мексиканца в шестом раунде.

Бивол в последний раз дрался в начале прошлого года. Тогда он одолел по очкам Артура Бетербиева в реванше, став абсолютным чемпионом мира по боксу в полутяжелом дивизионе.