Отец нового чемпиона мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и WBO Дэвида Бенавидеса уверен в победе своего сына над Дмитрием Биволом.

«Это тяжелый бой. Бивол великий боец. Он победил "Зурдо" Рамиреса, "Канело" Альвареса, он одолел много хороших бойцов. Бивол опасный боксер, но Дэвид просто сумасшедший.

Он не хочет легких боев. Дэвид хочет доказать всем, что он лучший, и он докажет это. Сейчас ничто не может сравниться с "Мексиканским монстром".

Даже я впечатлен. Честно говоря, я не вижу никакой угрозы для него ни в полутяжелом весе, ни в первом тяжелом весе»

В минувшие выходные Бенавидес дебютировал в первом тяжелом весе и нокаутировал в шестом раунде Хильберто Рамиреса, отобрав у него пояса WBA и WBO.