Экс-чемпион мира по боксу в первом среднем весе по версии WBO Тим Цзю пообещал закончить карьеру Эррола Спенса.

«Я уважаю то, чего добился Эррол Спенс в боксе, но это было давно. Пока он держался в стороне, я прошел через огонь и воду. Я получал удары, учился на своих ошибках и знаю, что стал лучше.

Я готов отправить его на пенсию. Я непобедим у себя дома, а Спенс вторгается на мою территорию. Пока Эррол пытается доказать, что все еще в игре, я собираюсь доказать, что его правда все это время была ложью»

Бой Спенса и Цзю состоится 25 июля в Австралии. Для Эррола это первый поединок за 3 года после досрочного поражения от Теренса Кроуфорда в битве за звание абсолютного чемпиона.