Новый чемпион мира по боксу в первом тяжелом весе по версиям WBA и WBO Дэвид Бенавидес бросил вызов Саулю «Канело» Альваресу после разгромной победы над Хильберто Рамиресом.

«Я просто хочу дать болельщикам то, что они хотят увидеть. Я видел "Канело" на этом турнире. Позвольте спросить болельщиков: вы хотите увидеть бой "Канело" против Дэвида Бенавидеса?

Думаю, уже достаточно всего сказано. Мы не можем оставить этот бой без внимания. Я уважаю Альвареса, он великий чемпион, но и я тоже великий чемпион. Давайте сделаем это»

На минувшем турнире в Лас-Вегасе в ночь со 2 на 3 мая Дэвид Бенавидес в рамках дебюта в первом тяжелом дивизионе нокаутировал Хильберто Рамиреса в шестом раунде.