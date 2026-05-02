14-й номер рейтинга тяжелого дивизиона UFC Шамиль Газиев на турнире в Австралии, в Перте, потерпел очередное поражение.

Российский боец, ныне представляющий Бахрейн, уступил досрочно местному спортсмену Брандо Перичичу. Австралиец уверенно забрал первый раунд, где несколько раз потряс Шамиля.

Во втором отрезке Брандо продолжил оказывать давление в стойке и ближе к концу пятиминутки донес до головы соперника точную двойку. Газиев упал на канвас и рефери сразу же остановил бой.

Таким образом, дагестанец уступил во второй раз кряду. До этого Шамиль Газиев потерпел поражение нокаутом в первом раунде от представителя первой пятерки рейтинга Вальдо Кортес-Акосты.