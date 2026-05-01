Легендарный американский боксер Оскар Де Ла Хойя высоко оценил шансы действующего чемпиона WBA и WBO в первом тяжелом весе Хильберто «Зурдо» Рамиреса в титульном бою с Дэвидом Бенавидесом, который пройдет 3 мая.

«Я считаю, что это серьезный вызов для обоих парней, вот и все. Стили определяют бои. Все СМИ на стороне Бенавидеса, они склоняются к нему, потому что он всегда наносит много ударов, сильно бьет, у него большое сердце, он нокаутирует соперников и не сбавляет темп с первого до последнего раунда, но, повторюсь, стили определяют бои.

У "Зурдо" очень коварный стиль. Он тяжело бьющий, у него крепкий подбородок. Никогда не знаешь, какой удар прилетит в ответ на комбинации, которые выбрасывает Бенавидес.

Никогда не знаешь, какой из этих ударов пробьет защиту и спровоцирует атаку. Не списывайте "Зурдо" со счетов. Я думаю, у него большие шансы. Ждите сенсации», — подытожил Де Ла Хойя.