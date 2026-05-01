Арман Царукян выдвинул свою теорию, почему ММА стал таким популярным спортом и что на самом деле ценит UFC в 2026 году.

Арман Царукян (справа) globallookpress.com

Боец заявил, что для развития смешанных единоборств важнее стали не сами поединки, а зрелищность и вирусные моменты. В качестве доказательства он привел поединок Макгрегора и Нурмагомедова в 2018 году.

«Это хорошо для UFC. Думаете, им это не понравилось? Понравилось. ММА становится популярным благодаря драматизму, а не боям. Конор, Хабиб — все эти грязные разговоры между ними.

Дело не только в самом бое Макгрегора и Нурмагомедова, но и в том, что происходило перед ним. История с автобусом тоже стала вирусной. Из-за этого бой стал самым масштабным в истории UFC.

Если бы не конфликт, предшествовавший ему, то Конор и Хабиб просто наговорили бы друг другу гадостей на пресс-конференции, а потом подрались бы и разошлись.

В последний раз Царукян дрался в UFC в октябре 2025-го, победив Дэна Хукера сабмишеном. Также Арман активно принимает участие в борцовских схватках в лиге RAF в 2026-м.