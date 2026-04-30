Авторитетный американский спортивный портал MMAJunkie выбрал победителя в номинации на лучший нокаут в апреле.

Первое место в конкурсе занял новый чемпион UFC в полутяжелом весе Карлос Олберг, победивший досрочно Иржи Прохазку в первом раунде на турнире UFC 327.

По ходу того поединка новозеландец получил травму колена и был близок к поражению. Однако ближе к концовке стартового отрезка Карлос поймал Иржи левым боковым и отправил его на настил.

Далее Олберг нанес по лежащему оппоненту ряд добивающих хаммерфистов, после чего рефери остановил поединок, присудив ему победу техническим нокаутом.