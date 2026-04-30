Поединок бывшего чемпиона АСА в тяжелом дивизионе Евгения Гончарова против новичка промоушена Хадиса Ибрагимова пополнил кард АСА 204. Очередной турнир состоится 19 июня в Омске.

Гончаров в последний раз дрался по ММА в августе 2024 года. Тогда он одолел Адама Богатырева единогласным решением судей, проведя вторую защиту пояса в тяжелом весе.

Весной этого года экс-чемпион объявил о своем желании вернуться в организацию. Его соперник Хадис Ибрагимов только недавно дебютировал в АСА.

12 апреля он одержал победу нокаутом в первом раунде над Даниилом Мацолой. Ранее Ибрагимов дрался в RCC, лиге «Наше дело» и даже провел 4 поединка в UFC.