Именитый американский боец ММА Дастин Порье включил двух россиян в топ-5 лучших легковесов в истории UFC.

«Хабиб Нурмагомедов, Ислам Махачев, Би Джей Пенн — вот где начинается величие. Илия Топурия? Думаю, мы можем поставить и его в этот список. И, конечно же, здесь должен быть Фрэнки Эдгар»

При этом Порье не включил в пятерку сильнейших своего самого принципиального соперника Конора Макгрегора, с которым он трижды подрался в UFC.

В первом их поединке верх взял ирландец, выиграв нокаутом. В ответном противостоянии аналогичным образом победил Порье.

В третьем бою в июле 2021 года Макгрегор сломал ногу в первом раунде и в итоге проиграл техническим нокаутом.