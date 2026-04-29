Лидер рейтинга полутяжелого дивизиона UFC Магомед Анкалаев высмеял вызов на поединок от Иржи Прохазки.
«Иржи Прохазка проиграл нокаутом одноногому, и теперь он вызывает меня на бой, узнав, что у меня уже есть соперник. Карлос Олберг был прав, назвав этого парня притворщиком. Он никогда не хотел драться со мной. Прохазка самый легкий соперник для меня в полутяжелом весе»
На UFC 327 Прохазка встретился с Олбергом в бою за вакантный титул в полутяжелом весе. Уже в первом раунде чех отбил сопернику ногу и был близок к досрочной победе.
Однако вместо того, чтобы продолжить пробивать лоу-кики Прохазка решил побоксировать с Олбергом на ближней дистанции и итоге упал в нокаут, пропустив левый боковой.
По окончании поединка стало известно, что Карлос порвал крестообразную связку посреди встречи.