Бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс рассказал, чем планирует заняться после завершения карьеры в смешанных единоборствах.

«У меня уже есть план, как стать менеджером. Этот план лежал в ящике стола, и теперь пришло время достать его и начать претворять в жизнь. Думаю, я могу многое сделать, чтобы помочь спортсменам попасть в UFC и сделать это правильно. В этом году я точно буду участвовать и в соревнованиях по джиу-джитсу. Скоро пройдет большой турнир Международной федерации бразильского джиу-джитсу World Master, и я собираюсь принять в нем участие. Хочу стать чемпионом мира в категории мастеров»

Бернс на недавнем турнире UFC Canada потерпел пятое поражение кряду, уступив нокаутом Майку Мэллоту, и объявил о завершении карьеры в смешанных единоборствах.