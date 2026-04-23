Спортивный аналитик Алан Джубан заявил, что тот, кто выиграет в бою Стерлинг-Залал, останется без титульника в полулегком весе UFC.

«В последнее время трудно не болеть за Юссефа Залала. Я считаю его очень умным бойцом. Когда он выходит в октагон, то действует как компьютер. Он грамотно подбирает дистанцию, умело использует свой размах и своевременно наносит удары.

Стерлинг один из лучших в мире. Не знаю, могу ли я с уверенностью сказать, что победа даст право кому-либо из них на титульный бой. Наверное, нет. Каждому из них потребуется еще одна победа, чтобы получить бой за пояс»

Поединок Стерлинга и Залала в полулегком весе пройдет на турнире UFC Vegas 116 в ночь с 25 на 26 апреля. Их противостояние станет главным событием вечера.