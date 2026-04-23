Именитый камерунский тяжеловес Фрэнсис Нганну сообщил, что бой с Джоном Джонсом в UFC даже не рассматривался.

Фрэнсис Нганну (слева) globallookpress.com

«Бой с Джонсом в UFC даже не рассматривался, так что мне не в чем разочаровываться. Единственный раз, когда Джон казался мне подходящим соперником, это когда его использовали, как приманку, чтобы заманить меня. Когда я подписываю контракт, я гарантирую, что выполню свои обязательства.

Я соблюдаю свою часть договора. Так что у меня нет проблем с контрактом. Принесите мне контракт, я его посмотрю. Если все в порядке, я его подпишу. Он должен быть правильным и справедливым, вот и все, что я хочу сказать»

Нганну покинул UFC в начале 2023 года. Камерунца не устроило финансовое предложение лиги по новому контракту.