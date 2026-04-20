Спортивный комментатор Майкл Биспинг назвал бывшего чемпиона UFC в средней весовой категории Шона Стрикленда выдающимся бойцом.

«Я не думал, что Стрикленд окажется в таком положении. Он стал чемпионом мира, хотя я не думал, что он победит Исраэля Адесанью.

Я предполагал, что он станет проблемой для Адесаньи, но то, как он с ним справился, а потом еще и получил возможность сразиться с Хамзатом Чимаевым — я думаю, он во многом превзошел сам себя.

Шон не самый крупный, не самый быстрый, не самый сильный и так далее. Но у него невероятный бойцовский IQ, он невероятно вынослив и всегда выкладывается на полную. Стрикленд один из самых выдающихся спортсменов», — считает Биспинг.