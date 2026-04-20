Популярный английский боец Пэдди Пимблетт не верит, что глава UFC Дана Уайт подерется с боксерским промоутером Эдди Хирном.

Пэдди Пимблетт globallookpress.com

«Этого не случится, Дана не будет боксировать с Эдди. Я думаю, что это какая-то безумная ситуация. Эдди сильнее, но Дана мой босс, так что я на стороне Даны, но этого боя не случится.

Если бы они дрались друг с другом, то получили бы гораздо больше, чем платят бойцам. По 30 миллионов долларов каждому. Ни один боксер не получает столько у Эдди Хирна, и ни один боец UFC не получает столько у Даны Уайта.

Они заработают больше, чем их бойцы, вот что самое смешное. И ни один из них не сравнится ни с одним нашим бойцом. Но вы же знаете, как устроен мир. Они немного повздорили, но, думаю, помирятся, и в конце концов все будет хорошо», — отметил в завершении Пимблетт.