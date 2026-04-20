Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Брок Леснар объявил о завершении карьеры в самой крупной организации рестлинга в мире WWE в возрасте 48 лет.

В минувшие выходные американец потерпел поражение от Оба Феми на турнире WrestleMania 42. По окончании противостояния Леснар вышел на центр ринга и объявил о своем уходе из спорта.

Напомним, что Брок в прошлом был победителем студенческих первенств США по борьбе. Свою карьеру в WWE он начал более 20-ти лет назад и совмещал ее с выступлениями по ММА.

В UFC Леснар дебютировал в феврале 2008 года. А уже в ноябре он одержал победу техническим нокаутом над Рэнди Кутюром и стал чемпионом промоушена в тяжелом дивизионе.