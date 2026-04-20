Владелец борцовского промоушена RAF Иззи Мартинес присматривается к подписанию контракта с восходящей звездой UFC в тяжелом весе Джошем Хокитом.

«Мы уже давно общаемся по поводу подписания Хокита. Он тренируется в зале Грега Джексона, где я провел много времени. Знаете, я думаю, что у них большие планы на него в UFC, но и у нас на него большие планы. Так что мы с нетерпением ждем возможности пообщаться с Джошем после этих выходных. Хокит особенный спортсмен, и мы рады, поприветствовать его нашей лиге»

Хокит на UFC 327 победил по очкам Кертиса Блэйдса и вошел в топ-5 лучших тяжеловесов UFC. Также Джош получил бонус за «Лучший бой» вечера.