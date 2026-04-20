Экс-претендент на титул UFC в полусреднем весе Гилберт Бернс объяснил, почему завершил карьеру после поражения от Майка Мэллота.

«Был абсолютно уверен, что одержу победу. Я также предполагал, что если что-то пойдет не так, то я больше не буду этим заниматься. Может, дело в возрасте или в чем-то еще, но я чувствую, что немного выдохся.

Огонь во мне еще горит, но я немного выдохся. Если я не могу побеждать, если я не могу показать все, на что способен, я не буду больше драться. Я не хочу просто так получать зарплату. Какой в этом смысл?»

В минувшие выходные Бернс проиграл Мэллоту техническим нокаутом в третьем раунде. Данное поражение стало для Гилберта уже пятым кряду.