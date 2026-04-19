Бывший претендент на временный титул UFC в легком весе Пэдди Пимблетт может провести поединок против представителя Франции Бенуа Сен-Дени.



Их противостояние в разработке на турнире UFC 329 в рамках Международной бойцовской недели в июле. Пэдди на данный момент располагается на шестой строчке в рейтинге.

В предыдущем противостоянии в январе англичанин потерпел поражение единогласным решением судей от Джастина Гейджи. До этого Пэдди шел в UFC на серии из семи побед.

Сен-Дени сейчас располагается на пятой позиции в ростере легковесов. В последнем бою француз победил техническим нокаутом Дэна Хукера. Бенуа выиграл предыдущие 4 боя в лиге досрочно.