Чемпион польского бойцовского промоушена KSW в тяжелой весовой категории Фил Де Фрис бросил вызов экс-обладателю титулов UFC и PFL Фрэнсису Нганну.

«В прошлом уже велись разговоры. Я бы хотел провести бой с Нганну, но, думаю, нам придется посмотреть, как он справится со своим следующим соперником. Я так долго гнался за этим боем, а потом сдался. Я думал, что Фрэнсис заработал столько денег в боксе, что небольшие гонорары в ММА его не заинтересуют, но я ошибался. Так что я вновь положил глаз на Фрэнсиса»

16 мая Фрэнсис Нганну проведет поединок по правилам смешанных единоборств в рамках со-главного события турнира MVP. Его соперником станет экс-боец UFC Филип Линс.