Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили сообщил, что врачи ему советовали отказался от реванша с Петром Яном.

«Мне нравится принимать вызовы. Мне нравится рисковать. Вот кто я такой. Это то, что привело меня сюда. Во время тренировочного лагеря перед UFC 323 у меня возникли некоторые проблемы. Врачи UFC сказали мне, что я могу выйти из игры. Но я не такой. Мне советовали отказаться от реванша с Яном. Но мне нравится преодолевать трудности. Перед некоторыми боями у меня были дела и похуже, но я все равно справлялся и побеждал»

Реванш Яна и Двалишвили состоялся в декабре 2025 года. Мераб потерпел поражение единогласным решением судей и лишился пояса UFC в легчайшем дивизионе.