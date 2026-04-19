Бывший чемпион UFC в легчайшей весовой категории Мераб Двалишвили сообщил, что врачи ему советовали отказался от реванша с Петром Яном.

Мераб Двалишвили
Мераб Двалишвили globallookpress.com

«Мне нравится принимать вызовы.  Мне нравится рисковать.  Вот кто я такой.  Это то, что привело меня сюда.  Во время тренировочного лагеря перед UFC 323 у меня возникли некоторые проблемы.  Врачи UFC сказали мне, что я могу выйти из игры.  Но я не такой.  Мне советовали отказаться от реванша с Яном.  Но мне нравится преодолевать трудности.  Перед некоторыми боями у меня были дела и похуже, но я все равно справлялся и побеждал»

Реванш Яна и Двалишвили состоялся в декабре 2025 года.  Мераб потерпел поражение единогласным решением судей и лишился пояса UFC в легчайшем дивизионе.