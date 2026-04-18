Топовый полутяжеловес UFC Джонни Уокер недоволен своим выступлением в поединке против Доминика Рейеса на минувшем турнире UFC 327.

«Я очень разочарован своим выступлением.  Было много движений, много технической работы, но никто не хотел рисковать — ни я, ни Доминик Рейес.  Я знаю, что мог бы выступить лучше, это не мой лучший результат.  Я был очень хорошо подготовлен и физически, и морально, но это был не я.  Я не знаю, в каком дивизионе буду драться в следующий раз, но, возможно, это будет тяжелый вес.  Но я просто хочу извиниться перед своими фанатами.  И в следующий раз я покажу себя лучше»

Бой Уокера и Рейеса на UFC 327 продлился все 3 раунда.  В итоге Доминик одержал победу раздельным решением судей.