Трижды бывший претендент на титул UFC в полусреднем весе Колби Ковингтон не видит у Джастина Гейджи ни единого шанса против Илии Топурии в бою за пояс в легком дивизионе на турнире в Белом доме 14 июня.

Джастин Гейджи против Рафаэля Физиева globallookpress.com

«Я думал, что в Белом доме будет больше американских бойцов. Но отправить Гейджи на бой, где его просто растерзают, нет смысла. Топурия сейчас лучший боец на планете.

Думаю, никто не станет с этим спорить. То, как он расправился с Максом Холлоуэем, Александром Волкановски и Чарльзом Оливейрой — это просто какой-то новый уровень. Он в расцвете сил, а Гейджи уже на спаде, его время прошло.

Я рад, что в Белом доме будет драться Шон О’Мэлли. Он точно устроит хорошее шоу. А вот Майкл Чендлер? 41-летний, 42-летний Майкл Чендлер? Он теперь, как боксерская груша. Еще один американский парень, которого отправляют на убой в наш день рождения», — подытожил Ковингтон.