Обладатель чемпионского пояса WBC в полусреднем весе Райан Гарсия уверен в легкой победе над Конором Бенном в потенциальном противостоянии.

«Помяните мое слово, его угол или рефери остановят бой в шестом или седьмом раундах»

Бенн в минувшие выходные одержал победу единогласным решением судей над бывшим чемпионом мира по боксу в первом полусреднем весе Реджисом Прогрейсом, после чего вызвал на поединок Гарсию.

Райан в последний раз выступал в феврале этого года. Тогда он выиграл по очкам в титульном противостоянии у Маррио Барриоса (119-108, 120-107, 118-109) и завоевал титул чемпиона WBC в полусреднем весе.