Президент UFC Дана Уайт рассказал, что думает о восходящей звезде тяжелого дивизиона Джоше Хоките после его яркой пресс-конференции и боя на UFC 327.

«Я один из тех, кому не нравится его характер. Когда люди выходят и несут какую-то чушь, это не в моем вкусе. Но сегодня я испытываю только уважение к обоим парням.

Бой Хокита с Блэйдсом был невероятным. С этого момента я не скажу о нем ни единого плохого слова. Он много говорил, но и все подтвердил делом»

Хокит одержал победу единогласным решением судей над Кертисом Блэйдсом. Оба получил приз за «Бой вечера».

Для Хокита это уже третья виктория кряду в промоушене. Два предыдущих поединка Джош выиграл нокаутами в первом раунде.