Экс-чемпион UFC в среднем весе Роберт Уиттакер не будет драться в рамках дебюта в полутяжелом дивизионе против россиянина Магомеда Анкалаева. «Жнец» опроверг слухи о данном поединке.

Роберт Уиттакер globallookpress.com

«Бой с Анкалаевым? Я знаю, что мы оба объявили даты о своих боях и они вроде бы совпали, но я не думаю, что этот бой состоится. Ходит много слухов, каждую неделю появляются новые слухи о том, что я буду драться с кем-то еще. Я не знаю, с кем мне предстоит драться в следующий раз. У меня хорошие отношения с UFC, поэтому я стараюсь назначить дату, к которой буду готов, а они подбирают мне соперника»

Уиттакер проиграл два последних поединка: уступил раздельным решением судей Рейнье Де Риддеру, а также потерпел поражение болевым приемом в первом раунде от Хамзата Чимаева.