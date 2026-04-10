Бывший претендент на титул UFC в среднем весе Пауло Коста заявил, что нокаутирует Азамата Мурзаканова на UFC 327 в рамках полутяжелого дивизиона и получит бой с Хамзатом Чимаевым.

«Послушайте, я участвую в со-главном событии вечера по одной причине: я нокаутирую русского жирдяя в воскресенье.  Он знает это.  Посмотрите на него.  Он нервничает.  Я собираюсь разоблачить его.

Сейчас не время для скучных драк.  Это эпоха Paramount.  Я собираюсь устроить шоу.  Сейчас я в отличной форме.  Это будет уже второй раз подряд, когда я поставлю на место русского бойца.

Может быть, третьим на очереди станет Хамзат Чимаев.  Я хочу, чтобы он был следующим после того, как я побью этого толстяка на UFC 327», — отметил в завершении Коста.