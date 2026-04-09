Известный тренер по боксу Роберт Гарсия объяснил, почему экс-чемпион WBO в первом среднем весе Тим Цзю большой фаворит в бою с Эрролом Спенсом.

«Вопрос в том, какого Эррола Спенса мы увидим? Потому что мы давно его не видели в ринге, очень давно. Думаю, что от прежнего Эррола ничего не осталось. Я ставлю на Тима Цзю. Он победит в этом бою»

Поединок Спенса и Цзю предварительно запланирован на лето. Тим на данный момент идет на серии из двух побед. В минувшие выходные он одолел по очкам Дениса Нурджа.

Спенс в последний раз дрался 3 года назад. Тогда Эррол потерпел первое поражение в карьере, проиграв техническим нокаутом Теренсу Кроуфорду в бою за звание абсолютного чемпиона мира по боксу в полусреднем весе.