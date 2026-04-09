Джейми Мур, бывший тренер Арсланбека Махмудова, не видит у россиянина шансов в грядущем бою с Тайсоном Фьюри 12 апреля.

Тайсон Фьюри globallookpress.com

«Не думаю, что у него в арсенале есть что-то, что могло бы помешать Фьюри. Слабое место Махмудова — его бойцовский IQ. Он полагается только на нокаут одним ударом.

Махмудов не использует джеб или какие-то уловки, чтобы заманить соперника в ловушку и заставить его совершить ошибку. Он просто идет в бой с одной целью, а Фьюри, безусловно, боксер другого типа.

Если Тайсон будет в той же форме, что и раньше, я не думаю, что Махмудов сможет с ним справиться. Думаю, Фьюри его нокаутирует. Может быть, в шестом или седьмом раундах», — добавил Мур.