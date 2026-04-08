Ветеран смешанных единоборств Мэтт Браун дал прогноз на титульный бой в полутяжелом весе с участием Иржи Прохазки и Карлоса Олберга на UFC 327.

«Не хочу его критиковать — за свою карьеру Иржи добился большего, чем я, но я не вижу, чтобы он прогрессировал, и не вижу, чтобы он сильно изменился. Он просто делает тоже самое. Поэтому склоняюсь к победе Карлоса Олберга в этом бою. Он более разнообразен в своих атаках.

Вопрос только в реализации. Я думаю, что именно в этом Иржи преуспел больше, чем кто-либо другой. У вас может быть идеальный план на игру, но реализовать его в условиях непредсказуемости, агрессивности и хаотичности Прохазки задача не из легких»

Прохазка занимает вторую строчку в рейтинге полутяжелого веса UFC. Иржи сейчас идет на серии из двух побед нокаутами над Халилом Раунтри и Джамалом Хиллом.