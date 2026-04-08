Российский профессиональный боксер-тяжеловес Арсланбек Махмудов уверен в своей победе над именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«Я не знаю, как я одолею Фьюри, но, конечно, я верю, что выиграю этот бой.  Тайсон — легенда, один из лучших тяжеловесов в истории.  Фьюри настоящий мастер.  В боксе многое зависит от ментальной подготовки, а он в этом лучше других.  Но бокс — это еще и духовная практика.  Можно сказать, что это будет противостояние разума и духа, и вы увидите, кто победит»

Поединок Фьюри и Махмудова состоится 12 апреля.  К этой встрече россиянин подошел на серии из двух выигранных поединков.  В предыдущем из них Арсланбек победил единогласным решением судей Дэвида Аллена.