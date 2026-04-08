Российский профессиональный боксер-тяжеловес Арсланбек Махмудов уверен в своей победе над именитым британцем Тайсоном Фьюри.

«Я не знаю, как я одолею Фьюри, но, конечно, я верю, что выиграю этот бой. Тайсон — легенда, один из лучших тяжеловесов в истории. Фьюри настоящий мастер. В боксе многое зависит от ментальной подготовки, а он в этом лучше других. Но бокс — это еще и духовная практика. Можно сказать, что это будет противостояние разума и духа, и вы увидите, кто победит»

Поединок Фьюри и Махмудова состоится 12 апреля. К этой встрече россиянин подошел на серии из двух выигранных поединков. В предыдущем из них Арсланбек победил единогласным решением судей Дэвида Аллена.