Бывший чемпион Bellator в двух категориях Патрисио «Питбуль» Фрейре рассказал о слабых и сильных сторонах Аарона Пико накануне их боя на UFC 327 12 апреля.

«Я много лет мечтал об этом поединке. Пико очень сильный боец. Он дрался с Мерфи, и мы все знали, что победитель их встречи будет близок к титульному бою. Я рад нашему очному противостоянию, хоть Аарон и не входит в рейтинг. У него каменные руки и стеклянный подбородок.

Очень интересный контраст в одном бойце. У него такая мощь, что он может снести голову великану, но при этом такой подбородок, что его можно отправить в нокаут любым касанием. Пико агрессивен и представляет большую опасность из-за оказываемого им давления, и такой стиль играет мне на руку»

Патрисио сейчас занимает 13-ю строчку в рейтинге полулегкого веса UFC и выиграл последний бой по очкам у Дэна Иге. Пико ранее проиграл нокаутом в первом раунде Лерону Мерфи.