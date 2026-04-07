Легендарный филиппинский боксер Мэнни Пакьяо рассказал о последствиях для Флойда Мейвезера в случае его отказа от ответного боя.

«Контракт, который Мейвезер подписал, предусматривает профессиональный бой, его результат будет записан в нашу статистику. Именно так он получил аванс от Netflix и кредитора.

У Флойда нет причин отменять бой. Если он это сделает, это его право, но тогда у него возникнет много проблем: с Netflix, с организаторами и спонсорами мероприятия, с MP Promotions и остальными.

Поэтому я позаботился о том, чтобы он подписал контракт первым, исходя из своего предыдущего опыта»

Реванш Мейвезера и Пакьяо предварительно запланирован на сентябрь. Их первый бой проходил в 2015 году, и тогда Флойд выиграл единогласным решением судей.