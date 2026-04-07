Второй номер рейтинга UFC в полутяжелой весовой категории Иржи Прохазка выбрал победителя в паре Сирила Гана и Алекса Перейры.

«Я верю, что Алекс победит. Перейра точно справится, особенно с учетом того, как он набирает вес. Алекс достаточно силен, и я думаю, что в стойке он будет выглядеть лучше. Но Ган очень подвижен»

Поединок Перейры против Гана пройдет в рамках со-главного события вечера на турнире в Белом доме 14 июня. На кону будет титул временного чемпиона промоушена в тяжелой весовой категории.

Прохазка уже в эти выходные на UFC 327 подерется за вакантный пояс в полутяжелом дивизионе, еще недавно принадлежавший Перейре. Соперником Иржи станет Карлос Олберг, идущий на серии из девяти побед.