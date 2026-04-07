42-летний британский боксер Дерек Чисора не согласен с поражением от Деонтея Уайлдера раздельным решением судей в минувшие выходные на турнире в Манчестере.

«Я не согласен с судейскими записками. Был один эпизод, который повлиял на ход боя. Деонтей упал на меня, соответственно я тоже упал, а рефери сказал, что бой остановлен и начал отсчитывать нокдаун. Да и в последнем раунде я точно был лучше. Не знаю, как вы, ребята, так посчитали. Хочу также сказать о самом главном, чему научился за свою карьеру: неважно, сидят ли судьи слева или справа от меня, они все ненормальные»

Напомним, что поединок Уайлдера и Чисоры проходил в формате 12-ти раундов. Оба бойца за это время по два раза отправили друг друга в нокдаун.