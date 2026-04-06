Именитый американский боксер Деонтей Уайлдер, в прошлом чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, заинтересован в поединке против Мозеса Итаумы.

Деонтей Уайлдер globallookpress.com

«Я никого не избегаю.  Я ветеран в этом деле.  И с нетерпением жду боя с любым соперником, в том числе и с Итаумой, особенно если этого хотят фанаты.  Так почему бы и нет?  Еще недавно я особо не знал, кто такой Мозес.

Видел лишь некоторые его бои.  Я также посмотрел его последний бой с Джермейном Франклином, какой же это был невероятный нокаут!  Итаума — будущий чемпион.  Так почему бы мне не проверить его в бою?»

Уайлдер в последнем поединке одолел раздельным решением судей Дерека Чисору 5 апреля.  Неделей ранее Мозес Итаума нокаутировал Джермейна Франклина, одержав 14-ю победу в карьере и не потерпев ни единого поражения.