Именитый американский боксер Деонтей Уайлдер, в прошлом чемпион мира в тяжелом весе по версии WBC, заинтересован в поединке против Мозеса Итаумы.

«Я никого не избегаю. Я ветеран в этом деле. И с нетерпением жду боя с любым соперником, в том числе и с Итаумой, особенно если этого хотят фанаты. Так почему бы и нет? Еще недавно я особо не знал, кто такой Мозес.

Видел лишь некоторые его бои. Я также посмотрел его последний бой с Джермейном Франклином, какой же это был невероятный нокаут! Итаума — будущий чемпион. Так почему бы мне не проверить его в бою?»

Уайлдер в последнем поединке одолел раздельным решением судей Дерека Чисору 5 апреля. Неделей ранее Мозес Итаума нокаутировал Джермейна Франклина, одержав 14-ю победу в карьере и не потерпев ни единого поражения.