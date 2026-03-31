Второй номер рейтинга UFC Арман Царукян считает, что у Конора Макгрегора есть все шансы во второй раз побить Макса Холлоуэя.

Конор Макгрегор globallookpress.com

«Это хороший бой. С точки зрения стиля это хороший бой для Конора. Макс уже выдохся, он просто хочет заработать денег и уйти на покой. Да, он уже не тот, что раньше. В последнем бою Холлоуэй выглядел ужасно.

Это было безумие. Я был так удивлен, что он совсем не может бороться. Ты в этом спорте уже 20 лет, а не можешь защититься от тейкдауна Чарльза Оливейры»

Холлоуэй в марте уступил Чарльзу Оливейре по очкам и лишился титула BMF. По слухам, Макс может провести следующий поединок против Конора Макгрегора в июле на Международной бойцовской неделе.