Второй номер рейтинга UFC Арман Царукян считает, что у Конора Макгрегора есть все шансы во второй раз побить Макса Холлоуэя.

globallookpress.com

«Это хороший бой.  С точки зрения стиля это хороший бой для Конора.  Макс уже выдохся, он просто хочет заработать денег и уйти на покой.  Да, он уже не тот, что раньше.  В последнем бою Холлоуэй выглядел ужасно.
Это было безумие.  Я был так удивлен, что он совсем не может бороться.  Ты в этом спорте уже 20 лет, а не можешь защититься от тейкдауна Чарльза Оливейры»

Холлоуэй в марте уступил Чарльзу Оливейре по очкам и лишился титула BMF.  По слухам, Макс может провести следующий поединок против Конора Макгрегора в июле на Международной бойцовской неделе.