Американский ветеран ММА Чейл Соннен заявил, что промоутер боксерских боев Эдди Хирн заключил договор о сотрудничестве с чемпионом UFC в тяжелом весе Томом Аспиналлом только с целью оказать давление на Дану Уайта.

Том Аспиналл globallookpress.com

«Я не виню в этом Аспиналла. Но я боюсь, что Тома используют. Его используют в публичной ссоре между Эдди и Даной. Я не хочу, чтобы Тома использовали таким образом.

Если хочешь зарабатывать деньги, борись. Так мы зарабатываем деньги, так мы делали это всегда. Сидеть сложа руки и выдвигать требования — это совсем не похоже на Тома Аспиналла, с которым мы имели дело год назад»

Конфликт Хирна и Уайта длится более десяти лет. В последнее время вражда между двумя функционерами усугубилась после того, как глава UFC создал новую лигу Zuffa Boxing, навязав британскому промоутеру серьезную конкуренцию в боксе.