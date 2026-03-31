Спортивный портал MMA Junkie выбрал экс-чемпионку UFC в женском наилегчайшем весе Алексу Грассо победителем в номинации «лучший нокаут марта».

В минувшие выходные на турнире в Сиэтле мексиканка одержала яркую викторию над Мэйси Барбер. Алекса отправила на настил соперницу первым точным попаданием в середине стартового раунда.

Американка упала и была уже не в состоянии продолжать драться. Грассо тут же бросилась в партер добивать соперницу, быстро закрыв захват и проведя удушающий прием сразу же после нокаута.

Рефери быстро вмешался, остановив бой и присудив мексиканке победу. Таким образом, Алекса закрыла серию из двух поражений подряд.