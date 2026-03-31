Бывший чемпион PFL в среднем весе Джонни Эблин призвал руководство организации устроить ему реванш с действующим обладателем титула Костелло Ван Стинисом.

«Думаю, я вполне заслужил реванш. Я был действующим чемпионом в течение трех лет. Я выигрывал первый бой и проиграл лишь в последние несколько секунд.

Мне нужно было пройти Брайана Баттла, и я это сделал. Матч-реванш с Ван Стинисом однозначно стоит провести. Это будет величайший бой в истории PFL»

Первый бой Эблин и Ван Стиниса состоялся в прошлом году. Джонни уверенно выиграл 4 раунда, однако в конце поединка допустил ошибку в партере, отдав спину и потерпев поражение удушающим приемом. То был первый проигрыш в карьере американца.