Бывший чемпион PFL в среднем весе Джонни Эблин призвал руководство организации устроить ему реванш с действующим обладателем титула Костелло Ван Стинисом.

Джонни Эблин (слева) globallookpress.com

«Думаю, я вполне заслужил реванш.  Я был действующим чемпионом в течение трех лет.  Я выигрывал первый бой и проиграл лишь в последние несколько секунд.

Мне нужно было пройти Брайана Баттла, и я это сделал.  Матч-реванш с Ван Стинисом однозначно стоит провести.  Это будет величайший бой в истории PFL»

Первый бой Эблин и Ван Стиниса состоялся в прошлом году.  Джонни уверенно выиграл 4 раунда, однако в конце поединка допустил ошибку в партере, отдав спину и потерпев поражение удушающим приемом.  То был первый проигрыш в карьере американца.