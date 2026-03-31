Спортивный комментатор Майкл Биспинг посоветовал экс-чемпиону UFC Исраэлю Адесанье завершить карьеру после четвертого поражения кряду от Джо Пайфера в прошлые выходные.

Исраэль Адесанья globallookpress.com

«Я бы хотел, чтобы Исраэль ушел на покой после того вечера. Но он сказал, что будет возвращаться в клетку снова и снова. Исраэль в последнее время часто получает травмы, это факт.

Он был в нокауте после боя с Нассурдином Имавовым, а также пропустил несколько сильных ударов от Джо Пайфера, хотя раньше такого бы не случилось. Адесанья стареет и сбавляет обороты, но, конечно, нам, бойцам, иногда нужна защита от самих себя.

Я не говорю, что не согласен с Исраэлем Адесаньей в том, что он не уходит из ММА, но мне бы хотелось, чтобы он все-таки ушел. На мой взгляд, он уже достаточно сделал для этого спорта», — добавил Биспинг.