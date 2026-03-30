Президент UFC Дана Уайт прокомментировал досрочную победу Джо Пайфера над Исраэлем Адесаньей во втором раунде в Сиэтле.

«Мы начали анализировать все выступления, чтобы понять, как Пайфер, занимающий 14-е место в рейтинге, победил Исраэля Адесанью, одного из лучших средневесов в истории, и бойца, занимающего четвертое место в рейтинге.

Это довольно впечатляюще — и то, как он его нокаутировал тоже. И что еще важнее, Джо Пайфер теперь должен войти в пятерку лучших бойцов UFC в среднем весе, а это очень непросто.

Джо хорошо смотрелся в этом поединке. Он быстро двигался, резал углы. Да, я считаю, что он отлично показал себя», — добавил в завершении глава организации.