Терренс Маккинни снова остался без бонуса от UFC, несмотря на восьмую победу в первом раунде. 30 марта на турнире в Сиэтле американец нокаутировал Кайла Нельсона уже на 24-й секунде встречи.

С самого начала поединка Терренс активно пошел вперед, донес до головы оппонента хай-кик, отправив его в нокдаун. Далее последовали добивающие удары, после чего рефери остановил бой.

В активе Маккинни в промоушене 8 побед и 3 поражения. Ни один поединок с участием американского бойца не продлился даже до середины второго отрезка.

Все свои победы Терренс добыл исключительно в первом раунде. При этом с момента дебюта в лиге с 2021 года он ни разу еще не был номинирован на награду за «Лучшее выступление вечера».