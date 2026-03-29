Непобежденный британский боксер-тяжеловес Мозес Итаума прокомментировал отказ Александра Усика драться с ним.

«Усик заслужил право делать все, что захочет. Есть иерархия, которую я, конечно, должен уважать. Я знаю, в чем правда, и знаю, на что способен, просто мне нужно выйти и показать это. Я всегда стремился к совершенству, и бой с Хрговичем, на мой взгляд, был бы для меня отличным вариантом, но он скоро дерется с Дэйвом Алленом, так что нам с командой просто нужно посмотреть, кто сейчас свободен»

В ночь с 28 на 29 марта Итаума на турнире в Манчестере одержал победу нокаутом в пятом раунде над Джермейном Франклином. Всего у 21-летнего британца 14 выигрышей в 14-ти боях.