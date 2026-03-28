Трижды бывший претендент на титул UFC Колби Ковингтон предложил Хамзату Чимаеву провести борцовскую схватку на RAF.

«Хамзат — тот, с кем я хотел бы сразиться. Помню, как он обманул всех своих друзей с помощью какого-то мемкоина. Он создал мемкоин, выставил его на продажу, заработал 5–10 миллионов долларов и кинул всех своих фанатов. Я знаю, что они хотят, чтобы я отомстил ему. Что может быть лучше, чем мой поединок с Чимаевым на RAF?»

Ковингтон уже 1,5 года не выступал в UFC. При этом «Хаос» продолжает принимать участие в борцовских схватках.

В последний раз он с разгромным счетом победил экс-чемпиона UFC в среднем весе Люка Рокхольда. Завтра Колби встретится с Дилоном Дэннисом на очередном турнире RAF.