По словам спортивного промоутера Фрэнка Уоррена, восходящая звезда британского бокса Мозес Итаума подерется за пояс в тяжелом весе в конце года в случае победы над Джермейном Франклином в эти выходные.

«В воскресенье Мозесу предстоит бой с опытным соперником. Франклина еще ни разу не нокаутировали. Грядущий бой многое расскажет об Итауме. Этот поединок мы затеяли не просто так, мы ищем кого-то, кто даст трудный бой.

Все боксеры с мощными ударами рано или поздно столкнутся с кем-то, кого не смогут остановить, и тогда им придется переходить к плану Б. И если Мозес не нокаутирует Франклина, то, надеюсь, мы увидим его с другой стороны.

Пока этот бой не закончится, я не могу сказать, куда мы движемся, но в идеальном мире я бы хотел, чтобы к концу года Итаума поборолся за титул чемпиона мира», — добавил Уоррен.